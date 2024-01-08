Зверев — о победе в United Cup: ради этого трофея стоило столько пахать

Олимпийский чемпион 2020 года, седьмая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги United Cup-2024. С 30 декабря он сыграл на турнире пять одиночных (4 победы и 1 поражение) и пять смешанных (4:1) матчей.

«Мне кажется, этот формат, особенно последние три дня, за которые мне пришлось сыграть шесть матчей, наверное, даже сложнее, чем на „Шлемах“. Потому что на „Шлеме“ можно сыграть пятисетовый матч, но на следующий день ты отдыхаешь и восстанавливаешься. Может, не на 100%, но на 90%, 95%, иногда на 80%. Здесь нет такого времени. Если честно, ради этого трофея стоило столько пахать. Мне кажется, победа в команде того стоит. Мы очень рады», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Сборная Германии выиграла United Cup, в финале обыграв сборную Польши. Общий призовой фонд соревнований в Австралии составил $ 10 000 000. Это не выставочный турнир — за него начисляются очки как в рейтинг ATP, так и в рейтинг WTA. В прошлом, дебютном для турнира году его выиграла команда США.