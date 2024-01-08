Украинка Свитолина прокомментировала поражение в финале турнире в Окленде
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от американки Кори Гауфф в финальном матче турнире в Окленде. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 32 минуты и завершилась победой американки со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
«Впервые играть на этом турнире – это отличный опыт. Я поздравляю Гауфф и её команду с отличным стартом сезона и пожелать успехов на Открытом чемпионате Австралии. Я с удовольствием провела на этом турнире прекрасне матчи. Сегодня было тяжёлое поражение, но я надеюсь, что смогу приехать в Окленд и в следующем году и ещё поиграть здесь», — приводит слова Свитолины Большой теннис Украины.
Таким образом, Гауфф защитила титул на турнире в Окленде. За победу в финале американка получит более $ 35 тыс.
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