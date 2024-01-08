Рублёв опубликовал пост после первого завоёванного титула в 2024 году

Российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал пост после победы в финале турнира категории ATP-250 в Гонконге. В решающем матче соревнований россиянин обыграл представителя Финляндии, 69-ю ракетку мира Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Большое спасибо, Гонконг. Это была особенная неделя», — написал россиянин в своей социальной сети.

Отметим, для Рублёва это первый личный титул в 2024 году. Россиянин завоевал свой 15-й титул на уровне ATP в карьере.

Ранее сообщалось, что Рублёв сравнялся с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», экс-первой ракеткой мира соотечественником Маратом Сафиным по количеству трофеев на уровне ATP.