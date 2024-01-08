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Рублёв опубликовал пост после первого завоёванного титула в 2024 году

Рублёв опубликовал пост после первого завоёванного титула в 2024 году
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Российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал пост после победы в финале турнира категории ATP-250 в Гонконге. В решающем матче соревнований россиянин обыграл представителя Финляндии, 69-ю ракетку мира Эмиля Руусувуори. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Большое спасибо, Гонконг. Это была особенная неделя», — написал россиянин в своей социальной сети.

Отметим, для Рублёва это первый личный титул в 2024 году. Россиянин завоевал свой 15-й титул на уровне ATP в карьере.

Ранее сообщалось, что Рублёв сравнялся с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», экс-первой ракеткой мира соотечественником Маратом Сафиным по количеству трофеев на уровне ATP.

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Гонконг. Финал
07 января 2024, воскресенье. 11:40 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Эмиль Руусувуори
69
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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