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Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв Барбору Крейчикову

Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв Барбору Крейчикову
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80-я ракетка мира Анна Калинская вышла во второй круг теннисного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В матче первого круга россиянка со счётом 7:5, 3:6, 7:5 обыграла 10-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 57 минут. Калинская сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Крейчиковой 11 эйсов и шесть двойных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Калинская сыграет с победительницей пары Клэр Лю (США) – Дарья Касаткина (Россия).

Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января, а призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей турнира в 2023 году стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:0, 6:2.

Аделаида (ж). 1-й круг
08 января 2024, понедельник. 05:35 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
5 		6 5
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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