Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв Барбору Крейчикову

80-я ракетка мира Анна Калинская вышла во второй круг теннисного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В матче первого круга россиянка со счётом 7:5, 3:6, 7:5 обыграла 10-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову. Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 57 минут. Калинская сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Крейчиковой 11 эйсов и шесть двойных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Калинская сыграет с победительницей пары Клэр Лю (США) – Дарья Касаткина (Россия).

Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января, а призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей турнира в 2023 году стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:0, 6:2.