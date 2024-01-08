Рейтинг WTA, 8 января: Елена Рыбакина вернулась на третью строчку

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8 января был опубликован обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рейтинг WTA продолжает возглавлять польская теннисистка Ига Свёнтек. Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, после победы в турнире категории WTA-500 в Брисбене поднялась на третью строчку рейтинга.

Из российских теннисисток, входящих в топ-100 рейтинга, наибольшего прогресса добилась Мирра Андреева, поднявшаяся на 11 строчек и занимающая 47-е место в мировом рейтинге.

Рейтинг WTA от 8 января:

1. Ига Свёнтек (Польша) — 9880 очков.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 8905.

3 (+1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6811.

4 (-1). Кори Гауфф (США) — 6660.

5. Джессика Пегула (США) — 5905.

6. Онс Жабер (Тунис) — 4076.

7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3966.

8. Мария Саккари (Греция) — 3770.

9. Каролина Мухова (Чехия) — 3590.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2945…

14 (+1). Людмила Самсонова (Россия) — 2760.

15 (+3). Дарья Касаткина (Россия) — 2758.

16. Вероника Кудерметова (Россия) — 2680…

21. Екатерина Александрова (Россия) — 2075…

27 (+1). Анастасия Потапова (Россия) — 1706…

46 (+2). Анна Блинкова (Россия) — 1170.

47 (+11). Мирра Андреева (Россия) — 1168...

59 (+1). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1046…

71 (+3). Элина Аванесян (Россия) — 939…

75 (+5). Анна Калинская (Россия) — 918…

93 (+3). Камилла Рахимова (Россия) — 793.

95 (+2). Диана Шнайдер (Россия) — 785…

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».