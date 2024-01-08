Рейтинг WTA, 8 января: Елена Рыбакина вернулась на третью строчку

8 января был опубликован обновлённый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Рейтинг WTA продолжает возглавлять польская теннисистка Ига Свёнтек. Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, после победы в турнире категории WTA-500 в Брисбене поднялась на третью строчку рейтинга.
Из российских теннисисток, входящих в топ-100 рейтинга, наибольшего прогресса добилась Мирра Андреева, поднявшаяся на 11 строчек и занимающая 47-е место в мировом рейтинге.
Рейтинг WTA от 8 января:
1. Ига Свёнтек (Польша) — 9880 очков.
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 8905.
3 (+1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6811.
4 (-1). Кори Гауфф (США) — 6660.
5. Джессика Пегула (США) — 5905.
6. Онс Жабер (Тунис) — 4076.
7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3966.
8. Мария Саккари (Греция) — 3770.
9. Каролина Мухова (Чехия) — 3590.
10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2945…
14 (+1). Людмила Самсонова (Россия) — 2760.
15 (+3). Дарья Касаткина (Россия) — 2758.
16. Вероника Кудерметова (Россия) — 2680…
21. Екатерина Александрова (Россия) — 2075…
27 (+1). Анастасия Потапова (Россия) — 1706…
46 (+2). Анна Блинкова (Россия) — 1170.
47 (+11). Мирра Андреева (Россия) — 1168...
59 (+1). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1046…
71 (+3). Элина Аванесян (Россия) — 939…
75 (+5). Анна Калинская (Россия) — 918…
93 (+3). Камилла Рахимова (Россия) — 793.
95 (+2). Диана Шнайдер (Россия) — 785…
Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».