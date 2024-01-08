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Рейтинг ATP, 8 января: Сафиуллин и Котов поднялись на три позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.

Теннисист Александр Зверев (Германия) поднялся на шестую строчку рейтинга, сместив на одну позицию вниз грека Стефаноса Циципаса. Австралиец Алекс де Минор поднялся на две строчки и занимает 10-е место.

Россияне Роман Сафиуллин и Павел Котов поднялись на три строчки в рейтинге каждый и занимают 36-е и 64-е места соответственно.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Рейтинг ATP. 8 января:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 055 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8855.

3. Даниил Медведев (Россия) — 7555.

4. Янник Синнер (Италия) — 6490.

5. Андрей Рублёв (Россия) — 5010.

6 (+1). Александр Зверев (Германия) — 4275.

7 (-1). Стефанос Циципас (Греция) — 4025.

8. Хольгер Руне (Дания) — 3815.

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3320.

10 (+2). Алекс де Минор (Австралия) — 2950…

15. Карен Хачанов (Россия) — 2475…

36 (+3). Роман Сафиуллин (Россия) — 1190…

38 (-3). Аслан Карацев (Россия) — 1103…

48. Александр Шевченко (Россия) — 961…

64 (+3). Павел Котов (Россия) — 835.