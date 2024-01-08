Рейтинг ATP, 8 января: Сафиуллин и Котов поднялись на три позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.
Теннисист Александр Зверев (Германия) поднялся на шестую строчку рейтинга, сместив на одну позицию вниз грека Стефаноса Циципаса. Австралиец Алекс де Минор поднялся на две строчки и занимает 10-е место.
Россияне Роман Сафиуллин и Павел Котов поднялись на три строчки в рейтинге каждый и занимают 36-е и 64-е места соответственно.
Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».
Рейтинг ATP. 8 января:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11 055 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8855.
3. Даниил Медведев (Россия) — 7555.
4. Янник Синнер (Италия) — 6490.
5. Андрей Рублёв (Россия) — 5010.
6 (+1). Александр Зверев (Германия) — 4275.
7 (-1). Стефанос Циципас (Греция) — 4025.
8. Хольгер Руне (Дания) — 3815.
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3320.
10 (+2). Алекс де Минор (Австралия) — 2950…
15. Карен Хачанов (Россия) — 2475…
36 (+3). Роман Сафиуллин (Россия) — 1190…
38 (-3). Аслан Карацев (Россия) — 1103…
48. Александр Шевченко (Россия) — 961…
64 (+3). Павел Котов (Россия) — 835.