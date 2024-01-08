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Актёр Бен Стиллер пожелал Рафаэлю Надалю скорейшего восстановления после снятия с AO

Актёр Бен Стиллер пожелал Рафаэлю Надалю скорейшего восстановления после снятия с AO
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Американский актёр и комик Бен Стиллер поддержал испанского теннисиста, экс первую ракетку мира в одиночном разряде Рафаэля Надаля после снятия с Открытого чемпионата Австралии — 2024 из-за проблем со здоровьем.

«Желаю Рафе всего наилучшего, а также лёгкого и скорейшего восстановления», — написал Стиллер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Надаль объявил о пропуске Открытого чемпионата Австралии из-за проблем с мышцей, которые возникли у него во время турнира в Брисбене (Австралия). Ранее испанский теннисист вернулся в тур после годичного восстановления от травмы. Надаль дошёл до четвертьфинала турнира категории ATP-250 в Брисбене, где проиграл австралийскому теннисисту Джордану Томпсону со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 3:6.

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