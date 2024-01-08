Бадоса проиграла американке Пере в матче первого круга турнира в Аделаиде
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) испанская теннисистка Паула Бадоса проиграла представительнице США Бернарде Пере. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу американской спортсменки.
Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Бернарда Пера в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Паулы Бадосы шесть эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге соревнований в Австралии Пера встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой, занимающей пятое место в рейтинге WTA. Турнир в Аделаиде завершится 13 января.
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