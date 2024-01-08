Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану выступит на турнире WTA-500 в Абу-Даби в феврале

Эмма Радукану выступит на турнире WTA-500 в Абу-Даби в феврале
Комментарии

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану подтвердила своё участие в турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Помимо Радукану, на соревнования, которые пройдут с 5 по 11 февраля, уже заявлены тунисская спортсменка Онс Жабер и теннисистка из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя.

«Я с нетерпением жду возможности принять участие в этом турнире с сильными соперницами. Первый розыгрыш турнира имел большой успех, и я уверена, что в этом году соревнования будут не менее захватывающими», — приводит слова Радукану The National News.

Напомним, действующей победительницей турнира в Абу-Даби является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая в финальном матче прошлого года обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

Материалы по теме
Свитолина — о матче с Радукану: пыталась вернуть дух борьбы, пробудить украинскую кровь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android