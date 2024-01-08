Димитров — о первом титуле с 2017 года: моя работа окупилась

13-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В финале Димитров обыграл 20-летнего датчанина Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

«У меня масса эмоций. Завоевание этого титула очень много значит для меня. Прошло много времени с тех пор, когда я в последний раз брал трофей. Думаю, именно это мне сейчас и нужно. Игра с лучшими теннисистами, которые моложе меня, — это отличный способ увидеть, на каком уровне я нахожусь. Я горжусь тем, что сделал. Победа есть победа, титул есть титул, но для меня важнее понять, каков мой уровень сейчас. То, что я делал последние четыре-пять месяцев на корте, принесло огромную пользу. Моя работа окупилась. Сейчас я хочу насладиться моментом и вернуться к работе», — сказал Димитров на пресс-конференции.