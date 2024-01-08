Алькарас прилетел в Мельбурн и провёл первую тренировку на Australian Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас прибыл в Мельбурн (Австралия), где выступит на Australian Open-2024. Теннисист сообщил об этом, опубликовав фото с тренировки. Алькарас провёл её на стадионе Рода Лэйвера.

«Всем привет из Мельбурна», — подписал фото Алькарас.

Фото: Getty Images

Алькарас в отличие от большинства игроков не стал проводить подготовительных турниров перед Открытым чемпионатом Австралии, он предпочёл начать сезон именно в Мельбурне. При этом в конце декабря 20-летний испанец встретился с сербом Новаком Джоковичем в выставочном матче и обыграл его в трёх сетах.

Напомним, прошлый Australian Open Алькарас пропустил из-за травмы. В 2022 году он дошёл на нём лишь до третьего круга.