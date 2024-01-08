Томми Пол: предпочёл бы выиграть «Шлем», чем просто попасть в десятку рейтинга

14-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол заявил, что предпочёл бы выиграть турнир «Большого шлема», чем войти в топ-10 мирового рейтинга.

– Есть ли у вас сейчас какая-то конкретная цель в теннисе? Например, попадание в Топ-10 или выход в финал турнира «Большого шлема»?

Пол: Вы имеете в виду в течение всей карьеры?

– Если бы вы могли выбрать одну цель, что бы вы выбрали: победу на турнире «Большого шлема» или попадание в Топ-5?

Пол: Думаю, предпочёл бы выиграть «Шлем», чем просто попасть в десятку рейтинга. Все хотят завоевать титул на «Шлеме», – сказал Пол на пресс-конференции в преддверии турнира в Аделаиде.

Напомним, в прошлом году американец дошёл до полуфинала Australian Open.