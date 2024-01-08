Циципас: я уже не тот ребёнок, охотившийся за громкими победами, не боясь ничего потерять

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос о том, верит ли он, что сможет выигрывать большие титулы.

«Да, конечно. Я жду своего шанса. Мне 25 лет, так что у меня ещё много времени. Но я уже не тот ребёнок, который охотился за громкими победами, не боясь ничего потерять.

Сейчас на районе есть ребята помоложе, которые хотят похвастаться новыми машинами, а мне, как и Новаку, нужно доказать всем, что я всё ещё здесь, что это ещё далеко не конец. Я по-прежнему считаю, что моя старая машина всё ещё выглядит очень круто. Это винтаж», – приводит слова Циципаса The Guardian.

Напомним, в 2023 году Циципас дошел до финала Australian Open, где уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. На «Ролан-Гаррос» грек вылетел на стадии четвертьфинала. На Уимблдоне он уступил американцу Кристоферу Юбенксу на стадии 1/8 финала. На US Open 25-летний спортсмен потерпел поражение от Доминика Стрикера во втором раунде. Кроме того, грек завоевал титул в Лос-Кабосе и пятый раз подряд отобрался на Итоговый.