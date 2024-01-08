Циципас — о матчах с Джоковичем: это серьёзное испытание, ни секунды нельзя валять дурака

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о матчах с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

«Он постоянно совершенствует свою игру. К матчу с Новаком нужно подходить в наилучшей форме. Не может быть никаких отговорок. Ты не можешь валять дурака ни секунды, поэтому уровень концентрации против него должен быть максимальным. Временами бывает трудно отбиться и найти способ переломить ситуацию.

Его гибкость поражает воображение, то, как он может растянуться на корте, бегать, а с какой точностью он бьёт! Хоть он и не самый высокий парень в туре, у него всё равно одна из лучших подач. Каждый раз, когда мы встречаемся с Новаком, мы знаем, что это серьёзное испытание, и чаще всего мы его проваливаем», – приводит слова Циципаса The Guardian.

Напомним, Стефанос Циципас и Новак Джокович встречались в официальных матчах 13 раз. Одиннадцать раз сильнее оказывался серб. Грек выиграл лишь дважды – в первом очном матче на «Мастерсе» в Торонто в 2018 году (со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3) и на тысячнике в Шанхае в 2019 году (3:6, 7:5, 6:3). В последних 10 встречах победу одерживал Джокович.