Зверев, Макдональд, Лайович вошли в обновлённый Совет игроков ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала новых членов Совета игроков. На двухлетний срок были избраны Александр Зверев, Маккензи Макдональд, Душан Лайович, Мэттью Эбден и Мигель-Анхель Рейес-Варела, сообщает официальный сайт ATP.

Отмечается, что работу в Совете продолжат Григор Димитров, Педро Мартинес, Весли Колхоф и Педро Качин. Представителем тренеров будет Федерико Риччи, который работает с Эмилем Руусувуори.

В Консультативный совет впервые избрали игроков на определённый срок с целью обеспечить преемственность. За кандидатов голосуют сами теннисисты.

Президент ATP Андреа Гауденци поприветствовал новых членов Совета.

«Я хотел бы тепло поприветствовать новых игроков в Консультативном совете. Совет играет важнейшую роль в обеспечении и улучшении качества жизни игроков в Туре, и мы с нетерпением ждём дальнейшего развития тех высоких результатов, которых мы достигли в последние годы. Также я хотел бы поблагодарить игроков, которые участвовали в работе Совета в течение последних 12 месяцев. Мы очень ценим время, которое игроки вкладывают в развитие нашего Тура», – приводит слова Гауденци сайт ATP.

Консультативный совет собирается несколько раз в год и даёт руководству ATP рекомендации. Первое заседание 2024 года состоится в Мельбурне перед Открытым чемпионатом Австралии.