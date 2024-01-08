Даниил Медведев провёл первую тренировку в Австралии в 2024 году

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев провёл первую тренировку в Мельбурне (Австралия).

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Медведев начнёт сезон-2024 сразу на Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 14 по 28 января. Даниил впервые в своей профессиональной карьере решил не участвовать в подготовительных турнирах перед мэйджором в Мельбурне. Из топовых теннисистов так же поступили испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

Australian Open — один из самых успешных ТБШ для Медведева. Он дважды доходил на нём до финала — в 2021 и 2022 году. В 2021-м Даниил в трёх сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м в пяти партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю, ведя 2:0 по сетам.