Элина Свитолина показала, как проводила время с дочкой Скай на турнире в Окленде

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

Напомним, на первом для себя турнире в 2024 году Свитолина сразу дошла до финала, где проиграла американке Кори Гауфф. На соревнованиях Элину сопровождала дочка Скай.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

«Небольшой обзор моего путешествия в Новую Зеландию. Оно стало невероятным приключением для нас: мы посетили зоопарк, где смогли покормить жирафов, страусов и подружиться с другими животными. На первом для меня турнире в этом году на каждый матч приходила удивительная публика. Спасибо за любовь», — подписала фото Свитолина.