Адриан Маннарино стал самым возрастным в истории дебютантом топ-20 рейтинга

Французский теннисист Адриан Маннарино в возрасте 35 лет и 6 месяцев стал самым возрастным дебютантом топ-20 рейтинга ATP, сообщает портал GoTennis.

Таким образом, он побил рекорд южноафриканца Клиффа Дрисдэйла, дебютировавшего в двадцатке в апреле 1974 года в возрасте 32 лет и 10 месяцев.

Отметим, что это стало возможным благодаря выступлению Маннарино на United Cup. Француз сыграл на турнире четыре матча и одержал одну победу (над Лоренцо Сонего на групповом этапе). Маннарино заработал 35 очков, обогнав в рейтинге аргентинца Франсиско Серундоло и своего соотечественника Уго Умбера.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».