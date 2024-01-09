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Адриан Маннарино стал самым возрастным в истории дебютантом топ-20 рейтинга

Адриан Маннарино стал самым возрастным в истории дебютантом топ-20 рейтинга
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Французский теннисист Адриан Маннарино в возрасте 35 лет и 6 месяцев стал самым возрастным дебютантом топ-20 рейтинга ATP, сообщает портал GoTennis.

Таким образом, он побил рекорд южноафриканца Клиффа Дрисдэйла, дебютировавшего в двадцатке в апреле 1974 года в возрасте 32 лет и 10 месяцев.

Отметим, что это стало возможным благодаря выступлению Маннарино на United Cup. Француз сыграл на турнире четыре матча и одержал одну победу (над Лоренцо Сонего на групповом этапе). Маннарино заработал 35 очков, обогнав в рейтинге аргентинца Франсиско Серундоло и своего соотечественника Уго Умбера.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

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