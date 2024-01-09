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Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Аделаиде, где сыграет с Калинской

Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Аделаиде, где сыграет с Калинской
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15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей США Клэр Лю (104-я в рейтинге WTA) в матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

Матч продлится 1 час 46 минут. Касаткина в этой встрече один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 результативных передач из 12 заработанных. На счету Лю три эйса и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде соревнований в Австралии Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Анной Калинской, которая занимает 75-е место в рейтинге WTA. Турнир в Аделаиде завершится 13 января.

Аделаида (ж). 1-й круг
09 января 2024, вторник. 07:45 МСК
Клэр Лю
104
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Дарья Касаткина
15
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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