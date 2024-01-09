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Стало известно, когда состоится жеребьёвка Australian Open — 2024

Стало известно, когда состоится жеребьёвка Australian Open — 2024
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Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2024 пройдёт в главном пресс-центре комплекса «Мельбурн-Парк» 11 января, сообщается на официальном сайте соревнований. Начало жеребьёвки — в 5:00 мск.

Первым номером посева в мужском одиночном разряде станет действующий чемпион Australian Open и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Вторым сеяным будет испанец Карлос Алькарас. У женщин первой сеяной станет лидер мирового рейтинга польская теннисистка Ига Свёнтек, а второй номер посева будет у действующей обладательницы трофея белоруски Арины Соболенко.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2024 пройдёт с 14 по 29 января. Сегодня, 9 января, стартовала квалификация Australian Open, которая была отложена на день из-за дождей в Мельбурне. Квалификационный турнир завершится 13 января.

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