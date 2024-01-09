Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: когда нахожусь вдали от своей семьи, это разбивает мне сердце

Джокович: когда нахожусь вдали от своей семьи, это разбивает мне сердце
Комментарии

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович накануне старта Открытого чемпионата Австралии рассказал о возникающих мыслях о возможном завершении карьеры.

«Во мне всегда есть часть ребёнка, который просто любит теннис и знает только о теннисе… и этот ребёнок всё ещё хочет продолжать. Но, с другой стороны, я отец двоих детей, я нахожусь вдали от своей семьи, и каждый раз, когда путешествую на длительный период времени, это разбивает мне сердце. Поэтому я всё время думаю о том, как долго мне играть, сколько турниров сыграть, стоит ли оно того?» — цитирует Джоковича Sport Klub.

Напомним, соревнования в основной сетке Открытого чемпионата Австралии начнутся 14 января и продлятся две недели.

Материалы по теме
Иванишевич — о травме Джоковича: он будет готов через 10-11 дней
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android