Макинрой: Алькарас представляет собой идеальное сочетание всех эпох

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Сейчас теннис находится в процессе поиска идеального сочетания всех эпох и стилей игры. И я думаю, что Алькарас представляет собой что-то вроде этого. Он — идеальное сочетание всего, что мы видели до сих пор. Появление Карлоса в туре дало надежду нынешнему поколению теннисистов. Это стало поворотным моментом для других.

Конечно, во многом успех Алькараса связан с тренером Хуан-Карлосом Ферреро, они нашли прекрасный баланс в работе. Ферреро выступает в роли отца, он был с Карлосом ещё до того, как он стал первой ракеткой мира. Я бы не стал ничего менять в их работе, в их взаимоотношениях. Они обожают друг друга, между ними есть связь, и мне бы хотелось, чтобы так и осталось», — приводит слова Макинроя Relevo.