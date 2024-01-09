Чесноков — об игре Самсоновой: она сейчас просто ужасная, я не знаю, как можно так играть

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал результаты 14-й ракетки мира Людмилы Самсоновой на старте 2024 года.

«Первый матч она проиграла Мирре Андреевой, которая находится в хорошей форме, а второй проиграла Зигемунд. Знаете, с Зигемунд играть не так просто, она может абсолютно всё: и плотно подать, и срезать, и укоротить, — не у многих есть такое разнообразие ударов. Если говорить об игре Самсоновой, то она сейчас просто ужасная, я не знаю, как можно так играть на турнирах WTA. Не знаю, с чем это связано, надеюсь, к Открытому чемпионату Австралии она наберёт форму», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, сегодня, 9 декабря, Самсонова уступила Лауре Зигемунд в матче первого круга на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 4:6. До этого Самсонова уступила соотечественнице Мирре Андреевой в первом круге на соревнованиях в Брисбене (2:6, 1:6).