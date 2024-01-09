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«Хорошо, я вам покажу!» Синнер — о критике в соцсетях

«Хорошо, я вам покажу!» Синнер — о критике в соцсетях
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Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как относится к критике в социальных сетях.

«Всегда найдутся вещи, с которыми ты не согласен, но, когда я читаю эту критику в соцсетях, в голове говорю себе: «Хорошо, я вам покажу!» — заявил Синнер на пресс-конференции.

Напомним, в 2023 году итальянец завоевал четыре титула на турнирах ATP, в том числе первый «Мастерс». Кроме того, он впервые квалифицировался на Итоговый турнир, где дошёл до финала, уступив первой ракетке мира Новаку Джоковичу, а также в составе сборной Италии завоевал главный трофей Кубка Дэвиса. Отметим, Синнер стал победителем ежегодной премии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации «Прогресс года».

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