Шелтон: в прошлом году мне понадобилось 8-9 дней, чтобы акклиматизироваться в Австралии

16-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что с трудом переносит акклиматизацию.

«Теперь я веду совсем другой образ жизни. Когда я учился в колледже, то большую часть ночей проводил дома, в своей постели. Теперь же я живу в отелях, постоянно переезжаю из города в город.

Одна из самых главных проблем – это джетлаг, а также необходимость акклиматизироваться в новых местах. В прошлом году, когда я впервые приехал в Австралию, мне понадобилось восемь или девять дней, чтобы ожить. Я был никакой.

В этом году я чувствовал себя хорошо спустя три дня. Чем больше видишь, тем больше знаешь. Думаю, я многому научился в прошлом году», – приводит слова Шелтона Stuff.co.nz.

Напомним, на прошлогоднем Australian Open Шелтон впервые дошёл до четвертьфинала «Большого шлема», уступив Томми Полу со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 4:6.

В 1/8 финала турнира в Окленде (Новая Зеландия) Шелтон встретится с представителем Венгрии Фабианом Марожаном. Начало встречи запланировано на 10 января в 3:30 мск.