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Серундоло, Баес и Этчеверри выступят на турнире в Кордове

Серундоло, Баес и Этчеверри выступят на турнире в Кордове
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Стал известен заявочный список турнира ATP-250 в Кордове (Аргентина), который пройдёт с 5 по 11 февраля.

Заявку возглавил 22-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло. Также там сыграют его соотечественники Себастьян Баес (26), Томас Мартин Этчеверри (30) и Педро Качин (72). Кроме того, на турнире выступят австриец Себастьян Офнер (37), немцы Янник Ханфман (49) и Даниэль Альтмайер (57), а также чилиец Кристиан Гарин (88).

Полный заявочный лист выглядит таким образом:

Призовой фонд турнира составляет $ 562 345.

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