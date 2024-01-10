«Этот корт всегда будет особенным для меня». Возняцки — о возвращении на Australian Open

Экс-первая ракетка мира, 33-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от возвращения на Открытый чемпионат Австралии впервые за четыре года. Спортсменка ранее получила уайлд-кард от организаторов соревнований.

«Приятно вернуться на стадион Рода Лэйвера после нескольких лет отсутствия. Этот корт всегда будет особенным для меня», — написала Возняцки на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в 2018 году Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. Спустя два года датская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры, однако летом прошлого года сообщила, что решила вернуться в спорт. Она выступила на нескольких турнирах WTA, а также на US Open – 2023, где дошла до 1/8 финала.