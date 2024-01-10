Американский теннисист Райан Харрисон объявил о завершении карьеры

31-летний американский теннисист Райан Харрисон объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Выключаем свет, вечеринка окончена. С наступлением нового года начинается новая глава моей жизни. После долгой борьбы с проблемами со здоровьем в течение последних лет я решил завершить карьеру. Я невероятно рад, что мне удалось пережить прекрасные моменты на корте. Так много замечательных воспоминаний. Я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня была мечта и была возможность воплотить её в жизнь. Конечно, этого бы не случилось без поддержки близких, тренеров и болельщиков. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Я знаю, что у Бога есть планы на меня. Хочу отплатить за всё сполна и помочь другим спортсменам воплотить их мечты в жизнь. Это только начало», — написал Харрисон на своей странице в соцсетях.

Харрисон является чемпионом Открытого чемпионата Франции — 2017 в парном разряде и победителем пяти турниров ATP (из них один — в одиночном разряде).