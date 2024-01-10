Анастасия Захарова вышла в финал квалификации Australian Open

В матче второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 191-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова одержала победу над представительницей Швеции Ребеккой Петерсон (128-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу россиянки.
Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Захарова в этой встрече один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шесть заработанных. На счету Петерсон пять эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В финале квалификации турнира Захарова сыграет с победительницей противостояния Марина Бассольс Рибера (Испания) — Симона Вальтерт (Швейцария). Квалификация Australian Openзавершится 13 января.
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