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Анастасия Захарова вышла в финал квалификации Australian Open

Анастасия Захарова вышла в финал квалификации Australian Open
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В матче второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне 191-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова одержала победу над представительницей Швеции Ребеккой Петерсон (128-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:3 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Захарова в этой встрече один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шесть заработанных. На счету Петерсон пять эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В финале квалификации турнира Захарова сыграет с победительницей противостояния Марина Бассольс Рибера (Испания) — Симона Вальтерт (Швейцария). Квалификация Australian Openзавершится 13 января.

Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
10 января 2024, среда. 08:00 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
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