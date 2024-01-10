Мария Тимофеева вышла в финал квалификации Australian Open
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Российская теннисистка Мария Тимофеева, занимающая 144-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) пробилась в финал квалификационного отбора Открытого чемпионата Австралии. Соперницей россиянки была австралийка Астра Шарма (132-я ракетка мира).
Матч, продолжавшийся 1 час 15 минут, завершился победой Тимофеевой со счётом 6:2, 6:4. Россиянка сделала два эйса и допустила семь двойных ошибок. Её соперница ни разу не подала навылет, но совершила лишь три двойные ошибки.
Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
10 января 2024, среда. 09:40 МСК
Астра Шарма
А. Шарма
Окончен
0 : 2
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|6
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
В решающем матче за выход в основную сетку соревнований российская теннисистка сыграет против австралийки Присциллы Хон (206-я ракетка мира), обыгравшей в полуфинале квалификации Далму Галфи из Венгрии со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
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