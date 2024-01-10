Юлия Путинцева вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте
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Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте (Австралия).
В поединке второго круга Путинцева обыграла Мари Боузкову из Чехии (35-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 19 минут, завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу спортсменки из Казахстана. Путинцева сделала на одну двойную ошибку меньше соперницы (две против трёх) и ни разу не подала навылет, в то время как Боузкова сделала два эйса.
Хобарт. 2-й круг
10 января 2024, среда. 12:35 МСК
35
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|3
|
|1
|6
64
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
В матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 с призовым фондом $ 267 082 Юлия Путинцева сразится за выход в полуфинал с китаянкой Юань Юэ (73-я ракетка мира), обыгравшей во втором круге соотечественницу Синьюй Ван со счётом 7:5, 6:3.
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