Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте

Юлия Путинцева вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте
Комментарии

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте (Австралия).

В поединке второго круга Путинцева обыграла Мари Боузкову из Чехии (35-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 19 минут, завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу спортсменки из Казахстана. Путинцева сделала на одну двойную ошибку меньше соперницы (две против трёх) и ни разу не подала навылет, в то время как Боузкова сделала два эйса.

Хобарт. 2-й круг
10 января 2024, среда. 12:35 МСК
Мари Боузкова
35
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		1 6
         
Юлия Путинцева
64
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

В матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 с призовым фондом $ 267 082 Юлия Путинцева сразится за выход в полуфинал с китаянкой Юань Юэ (73-я ракетка мира), обыгравшей во втором круге соотечественницу Синьюй Ван со счётом 7:5, 6:3.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android