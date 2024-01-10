Юлия Путинцева вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте (Австралия).

В поединке второго круга Путинцева обыграла Мари Боузкову из Чехии (35-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 19 минут, завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу спортсменки из Казахстана. Путинцева сделала на одну двойную ошибку меньше соперницы (две против трёх) и ни разу не подала навылет, в то время как Боузкова сделала два эйса.

В матче 1/4 финала турнира категории WTA-250 с призовым фондом $ 267 082 Юлия Путинцева сразится за выход в полуфинал с китаянкой Юань Юэ (73-я ракетка мира), обыгравшей во втором круге соотечественницу Синьюй Ван со счётом 7:5, 6:3.