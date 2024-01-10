Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-тренер Джоковича: Алькарас — сильный теннисист, он мне нравится. Но его тело истощено

Экс-тренер Джоковича: Алькарас — сильный теннисист, он мне нравится. Но его тело истощено
Аудио-версия:
Комментарии

Финалист Открытого чемпионата Франции 1973 года Никола Пилич, бывший тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, поделился мнением о 20-летнем испанце Карлосе Алькарасе.

«Когда Карлос выиграл турнир в Мадриде, я сказал, что он является наследником «Большой тройки». Но вы серьёзно считаете, что он будет играть на таком же высоком уровне ещё 12 лет? Карлос сильный и хороший теннисист, он мне нравится. Но его тело истощено, это правда. Сколько травм он перенёс на данный момент. Несмотря на это, он играет великолепно», — приводит слова Пилича Novosti.rs.

Напомним, Алькарас был единственным игроком, который в прошлом году смог лишить Джоковича победы на турнире «Большого шлема». В финале Уимблдона — 2023 испанец обыграл сербского теннисиста и стал чемпионом соревнований.

Материалы по теме
Макинрой: Алькарас представляет собой идеальное сочетание всех эпох
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android