Экс-тренер Джоковича: Алькарас — сильный теннисист, он мне нравится. Но его тело истощено

Финалист Открытого чемпионата Франции 1973 года Никола Пилич, бывший тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, поделился мнением о 20-летнем испанце Карлосе Алькарасе.

«Когда Карлос выиграл турнир в Мадриде, я сказал, что он является наследником «Большой тройки». Но вы серьёзно считаете, что он будет играть на таком же высоком уровне ещё 12 лет? Карлос сильный и хороший теннисист, он мне нравится. Но его тело истощено, это правда. Сколько травм он перенёс на данный момент. Несмотря на это, он играет великолепно», — приводит слова Пилича Novosti.rs.

Напомним, Алькарас был единственным игроком, который в прошлом году смог лишить Джоковича победы на турнире «Большого шлема». В финале Уимблдона — 2023 испанец обыграл сербского теннисиста и стал чемпионом соревнований.