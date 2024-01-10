Елена Остапенко впервые с 2018 года вернётся в топ-10 мирового рейтинга

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 26-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко вернётся в топ-10 рейтинга WTA впервые с марта 2018 года.

Остапенко, в данный момент являющаяся 12-й ракеткой мира, улучшит свои рейтинговые дела за счёт успешного выступления на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Елена уже дошла до четвертьфинала, где сразится с украинкой Мартой Костюк. Сейчас Остапенко уже 10-я в live-рейтинге.

Остапенко сильно начала сезон-2024. На прошлой неделе, на турнире в Брисбене Елена также дошла до четвертьфинала, однако уступила в нём белоруске Виктории Азаренко.

Остапенко — чемпионка шести турниров (вместе с победой на Открытом чемпионате Франции) на уровне WTA, её лучшим достижением в рейтинге WTA является пятая строчка.