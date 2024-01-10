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14-летняя Ксения Ефремова рассказала о преимуществах французского паспорта

14-летняя Ксения Ефремова рассказала о преимуществах французского паспорта
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14-летняя российская теннисистка Ксения Ефремова, в сентябре 2023 года сменившая гражданство на французское, рассказала, какие эмоции испытала и преимущества получила от нового статуса.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что у меня будет французский паспорт. Это было важно для меня и моей семьи. Теперь я могу свободно путешествовать и представлять Францию. Я жила здесь долгие годы и чувствую, что это мой дом. Поэтому приобрести гражданство было потрясающе – ещё и для мамы с братом. Мы сможем путешествовать, а брат в следующем году поступит в американский университет», — приводит слова Ефремовой Tennis Majors.

Стоит отметить, что в конце 2023 года Ефремова выиграла взрослый турнир ITF W15, который прошёл в Монастире (Тунис).

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