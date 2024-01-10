Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-россиянка Ефремова заявила, что нацелена на финал юниорского Australian Open — 2024

Экс-россиянка Ефремова заявила, что нацелена на финал юниорского Australian Open — 2024
Комментарии

14-летняя российская теннисистка Ксения Ефремова, в сентябре 2023 года сменившая гражданство на французское, рассказала, что для неё значит грядущее выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2024 среди юниоров.

«Для меня это новый шаг на пути к более высокому уровню. Думаю, топ-50 среди юниоров – это не шутка для меня. Это будет действительно важный шаг для меня, и я готова к нему. Я правда верю, что смогу добиться чего-то на Открытом чемпионате Австралии. Я действительно хочу дойти до финала. Я прекрасно понимаю, что не являюсь фаворитом, фаворитами можно назвать пятёрку сеяных. Но я думаю, что с моим теннисом у меня получится добиться там действительно хороших результатов», — приводит слова Ефремовой Tennis Majors.

Материалы по теме
Кафельников, Сафин, Федерер, Джокович: составляем рейтинг лучших чемпионов Australian Open
Рейтинг
Кафельников, Сафин, Федерер, Джокович: составляем рейтинг лучших чемпионов Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android