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Новак Джокович ответил, какая его версия сильнее — нынешняя или образца 2008 года

Новак Джокович ответил, какая его версия сильнее — нынешняя или образца 2008 года
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович предположил, какая из его версий одержит верх в очном поединке – нынешняя или образца 2008 года.

Напомним, в 2008 году Джокович завоевал свой дебютный титул на ТБШ, это была победа на Australian Open.

«Думаю, чем старше я становлюсь, тем сильнее утверждаюсь в мысли, что мне нужно немного больше сохранять энергию, играть в более тактический теннис и быть стратегом на корте. Новак из 2008 года был голодным как волк, юным мальчишкой. Он бы раздражал меня 36-летнего, но опыт на стороне парня постарше. Если бы мы сыграли, это был бы отличный матч. Но, думаю, 36-летний я выиграл бы в решающих моментах», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

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