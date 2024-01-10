Новак Джокович рассказал, каким хочет остаться в памяти людей

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, каким хочет остаться в памяти общественности после завершения карьеры.

«Я бы хотел, чтобы меня запомнили как человека, который использовал свою платформу, свой статус и влияние топ-игрока для улучшения спорта и условий жизни других теннисистов. Это то, что меня действительно вдохновляет, это одно из моих самых больших желаний.

Конечно, ещё мне бы хотелось, чтобы меня знали как человека, который посвятил всю свою жизнь спорту, играл в него всем сердцем, мужественно сражался и, надеюсь, вдохновил многих молодых людей взять в руки ракетку», — приводит слова Джоковича Tennis Majors со ссылкой на эфир Sport Klub.