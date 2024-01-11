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Определился соперник Вероники Кудерметовой в первом круге Australian Open

Определился соперник Вероники Кудерметовой в первом круге Australian Open
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19-я ракетка мира Вероника Кудерметова сыграет с 90-й ракеткой мира швейцаркой Викторией Голубич в первом круге теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

В прошлом сезоне Кудерметова на Открытом чемпионате Австралии была посеяна под девятым номером. Россиянка проиграла во втором раунде теннисистке из квалификации Кэти Волынец, которая занимала 113-е место в рейтинге.

В октябре 2023 года на турнире WTA-500 в Токио Кудерметова завоевала свой второй титул WTA в одиночном разряде. По ходу соревнований она обыграла первую сеяную Игу Свёнтек (6:2, 2:6, 6:4), а в финале одолела четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 7:5 6:1.

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