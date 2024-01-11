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Андрей Рублёв узнал своего соперника в первом круге Australian Open — 2024

Андрей Рублёв узнал своего соперника в первом круге Australian Open — 2024
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Пятая ракетка мира Андрей Рублёв сыграет с 78-й ракеткой мира бразильцем Тьяго Сейбот Уайлдом в первом круге теннисного турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия).

В прошлом году Рублёв на Открытом чемпионате Австралии был посеян под пятым номером и дошёл до 1/4 финала, где не смог оказать сопротивление Новаку Джоковичу, уступив со счётом 1:6, 2:6, 4:6.

Для Рублёва это было седьмое поражение в семи четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема». Россиянин заработал за турнир $ 555 250 призовых. По итогам турнира Рублёв впервые с начала 2022 года вернулся на пятое место в рейтинге.

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