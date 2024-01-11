Дарья Касаткина сыграет с Питон Стирнс в первом круге Australian Open — 2024

15-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина сыграет с 48-й ракеткой мира американкой Питон Стирнс в первом круге теннисного турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Встреча состоится 14 января.

В 2023 году на Открытом чемпионате Австралии, Касаткина сенсационно проиграла в первом же раунде 97-й ракетке мира Варваре Грачевой в двух сетах (1:6, 1:6).

Открытый чемпионат Австралии — 112-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в австралийском городе Мельбурн на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Соревнования пройдут с 14 по 27 января.