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Дарья Касаткина сыграет с Питон Стирнс в первом круге Australian Open — 2024

Дарья Касаткина сыграет с Питон Стирнс в первом круге Australian Open — 2024
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15-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина сыграет с 48-й ракеткой мира американкой Питон Стирнс в первом круге теннисного турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Встреча состоится 14 января.

В 2023 году на Открытом чемпионате Австралии, Касаткина сенсационно проиграла в первом же раунде 97-й ракетке мира Варваре Грачевой в двух сетах (1:6, 1:6).

Открытый чемпионат Австралии — 112-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в австралийском городе Мельбурн на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Соревнования пройдут с 14 по 27 января.

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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