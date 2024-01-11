Наоми Осака: после рождения дочери чувствую, что способна на всё

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что стала физически и эмоционально сильнее после рождения ребёнка.

«Я чувствую себя такой сильной. Люди много говорят о родах, но, когда ты сама переживаешь этот опыт, всё становится другим. Я просто чувствую, что способна на всё. Меня ничто не беспокоит, я гораздо легче стала переносить боль. Меня больше не волнует мнение других людей», — приводит слова Осаки Glamour.

Напомним, 5 июля прошлого года Осака впервые стала мамой, из-за чего ей пришлось взять паузу в карьере. Наоми родила девочку, которую назвали Шей. О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.