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Наоми Осака: после рождения дочери чувствую, что способна на всё

Наоми Осака: после рождения дочери чувствую, что способна на всё
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что стала физически и эмоционально сильнее после рождения ребёнка.

«Я чувствую себя такой сильной. Люди много говорят о родах, но, когда ты сама переживаешь этот опыт, всё становится другим. Я просто чувствую, что способна на всё. Меня ничто не беспокоит, я гораздо легче стала переносить боль. Меня больше не волнует мнение других людей», — приводит слова Осаки Glamour.

Напомним, 5 июля прошлого года Осака впервые стала мамой, из-за чего ей пришлось взять паузу в карьере. Наоми родила девочку, которую назвали Шей. О беременности Осаки стало известно в январе 2023 года. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae.

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