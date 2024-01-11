Китаянка Юэ обыграла Путинцеву и вышла в полуфинал WTA-250

Сегодня завершился матч 1/4 финала Международного теннисного турнира в Хобарте (Австралия). На карте встретились представительница Казахстана Юлия Путинцева и китайская теннисистка Юань Юэ. Юэ обошла Путинцеву с итоговым счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Упорная борьба длилась 2 часа 22 минуты. Во втором сете Путинцева некоторое время вела в счёте и перехватывала инициативу у китаянки, однако Юэ оказалась сильнее.

У обеих теннисисток по одной двойной ошибке. Юэ удалось сделать шесть подач навылет, у Путинцевой не получилось ни одной.

Отметим, что ранее теннисистки не встречались на корте. Вышедшая в полуфинал турнира китаянка Юань Юэ встретится с теннисисткой из США Эммой Наварро — 31-е место рейтинга WTA. Наварро обыграла Викторию Томову из Болгарии.