Камельзон: жеребьёвка AO нормальная и трафаретная. Наши ребята показали, что умеют играть

11 января прошла жеребьёвка на турнир Australian Open — 2024. Владимир Камельзон заявил, что исход турнира будет зависеть от формы игроков.

«Жеребьёвка не бывает такой шикарной, что с лёгкостью пошёл и попал в четвертьфинал. Собираются игроки со всего мира: все амбициозные и играют на рейтинг. Всё зависит от того, кто в какой форме подойдёт к конкретному матчу.

Рублёв уже размялся. Не знаю, что у Медведева и как он готовился. Многие вещи надо видеть. Жеребьёвка вполне нормальная и трафаретная — ничего такого нет. Синнер опасный игрок, но наши ребята показали, что тоже умеют играть. В Австралию съехались все. К «Большому шлему» нужно относиться как к самому большому турниру», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.