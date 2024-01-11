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Наоми Осака: могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году

Наоми Осака: могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своих шансах на победу на турнире «Большого шлема» после возвращения на соревнования.

«Не хочу давить на себя, но думаю, что могу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году. Это длинный сезон, и я дополнила свой график новыми турнирами, чтобы иметь возможность больше играть. Думаю, что летом я буду в хорошем состоянии, чтобы бороться на харде», — приводит слова Осаки Tennis Majors.

Напомним, 5 июля прошлого года Осака впервые стала мамой, из-за чего ей пришлось взять паузу в карьере. Наоми родила девочку, которую назвали Шей. В первом матче после возвращения Осака одержала победу. Японская теннисистка обыграла немку Тамару Корпач на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

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