Чесноков — о жеребьёвке Australian Open: для российских ребят всё по зубам

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мыслями касательно жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии — 2024 у мужчин в разрезе перспектив россиян.

«Давайте посмотрим, как теннисисты сыграют первые круги. Медведев не сыграл ничего перед Australian Open. Руне сыграл финал, Рублёв выиграл турнир. В остальном практически ничего не играли.

Хачанову достался Альтмайер. Ранее Хачанов играл против финна (Руусувуори) — проиграл ему в трёх сетах, а финн потом в финале проиграл Рублёву. Пусть Хачанов сначала пройдёт Альтмайера. Когда последний раз Хачанов выигрывал? Это было достаточно давно. Прошло больше двух месяцев.

Рублёв играет с бразильцем, который не так уверенно себя чувствует на харде. Думаю, всё в руках Рублёва. Он должен выиграть этот матч. Шевченко — фаворит матча с Мунаром. Мунар играет лучше на земле. Для всех ребят всё по зубам. Каждый может пройти дальше первого круга. Сафиуллин играет с Грикспором. Роман сейчас в порядке. Думаю, у него есть преимущество», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.