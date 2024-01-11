В ФТР объяснили, почему Медведев отказался от турниров перед Australian Open — 2024

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил решение чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира Даниила Медведева не проводить подготовительные турниры перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

«Что касается того, что Даниил сезон начинает сразу с Открытого чемпионата Австралии без предварительных турниров, это значит, он и его команда посчитали, что в этом году имеет смысл выстроить такой турнирный график», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Отметим, что Australian Open — один из самых успешных ТБШ в карьере Медведева (турнир играется на комфортном для россиянина харде). Он дважды доходил на нём до финала — в 2021 и 2022 году. В 2021-м Даниил в трёх сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м в пяти партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю, ведя 2:0 по сетам.