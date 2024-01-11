Дмитриева назвала трёх конкурентов Джоковича за победу на Australian Open — 2024

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева назвала фаворитов предстоящего турнира Australian Open. Она заявила, что третья ракетка мира Даниил Медведев может составить конкуренцию сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и побороться за победу на турнире.

«Медведев, Алькарас и Синнер могут составить конкуренцию Джоковичу на Australian Open. Молодые теннисисты ни в чём не уступают Новаку. Они показали это в прошлом году. Джокович, безусловно, самый опытный, самый уверенный в себе. Если Медведев решил не играть перед турниром «Большого шлема», значит, у него были на это основания. Некоторые другие фавориты тоже не играли», – сказала Дмитриева в интервью Metaratings.

Отметим, что Australian Open — один из самых успешных ТБШ в карьере Медведева. Он дважды доходил на нём до финала — в 2021 и 2022 году. В 2021-м Даниил в трёх сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2024 состоялась сегодня, 11 января. Турнир пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). Действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович.