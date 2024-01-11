Даниил Медведев — о Звереве: мы не можем быть лучшими друзьями, слишком сильна конкуренция

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в рамках сериала от Netflix Break Point высказался о соперничестве с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым.

«Не думаю, что провёл с кем-то больше матчей, чем против Саши, но мы не можем быть лучшими друзьями. Это невозможно. Слишком сильна между нами конкуренция. В его активе Олимпийские игры. У меня – «Шлем». Я правда думаю, что титул на турнире «Большого шлема» важнее, даже если Олимпийские игры были потрясающими.

Мы были соперниками в течение 10 лет. На корте мы по-прежнему хотим побеждать и уничтожать друг друга. Я очень конкурентоспособен, всегда хочу побеждать, всегда», — приводит слова Медведева Sportskeeda со ссылкой на сериал Break Point.