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«Ты можешь перестать побеждать?» Джокович обратился к Рублёву перед Australian Open

«Ты можешь перестать побеждать?» Джокович обратился к Рублёву перед Australian Open
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович с забавной просьбой обратился к россиянину Андрею Рублёву перед стартом Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Теннисисты встретились в вестибюле арены Рода Лэйвера, между ними завязался диалог, который зафиксировала медиаслужба Australian Open.

Джокович: Браво, чувак! Может, ты уже перестанешь побеждать?
Рублёв: Всё правильно! Я просто пытаюсь немного оторвать от твоего таланта.

Напомним, Рублёв прилетел в Мельбурн из Гонконга, где завоевал титул на турнире категории ATP-250. В финале он со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

Отметим, что согласно жеребьёвке Джокович и Рублёв могут сразиться на Australian Open только в полуфинале.

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