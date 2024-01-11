Селиваненко — о Рублёве: у него есть всё необходимое для побед на любых турнирах

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко порассуждал о перспективах олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, пятой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва на Australian Open-2024.

«Относительно вопроса про Рублёва, то не вижу причин бросаться звучными терминами про «четвертьфинальный барьер» и заниматься предсказаниями. У Андрея есть всё необходимое для побед на любых турнирах, просто для этого в один день должны сойтись все компоненты», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2024 пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне. Андрей Рублёв в первом круге теннисного турнира сыграет с 78-й ракеткой мира бразильцем Тьяго Сейбот Уайлдом. Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович.